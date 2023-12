Viele Ökonomen sprachen von einem Dämpfer zum Jahresende. «Das ist eine kalte Dusche», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die maue Stimmung zog sich fast durch alle Branchen: Bei der Industrie trübte sich die Laune in den Chef-Etagen deutlich ein. Bergab ging es auch im Handel, der bisher ernüchtert auf das so wichtige Weihnachtsgeschäft schaut. Am Bau, der wegen hoher Zinsen unter dem Einbruch am Wohnungsbau leidet, fiel das Ifo-Barometer sogar auf den niedrigsten Wert seit September 2005. Einzig bei den Dienstleistern ging es leicht bergauf - aber mit Ausnahme der Gastronomie. Die Branche fürchtet Einbussen, wenn die Mehrwertsteuer für Speisen ab Januar wieder von sieben auf 19 Prozent steigt. «Die Preise werden steigen in der Gastronomie», sagte Wohlrabe.