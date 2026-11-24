Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, ⁠nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am ‌Dienstag zu seiner Umfrage unter ‌rund 9000 Führungskräften mitteilte. Damit ​legte er bereits das siebte Mal in Serie zu. Dies ist ein deutliches Signal des an den Finanzmärkten stark beachteten Barometers, dass es mit ‌der deutschen Wirtschaft nachhaltig bergauf geht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur einen Anstieg auf ​90,5 Punkte erwartet. Die Firmen blicken zuversichtlicher ​auf ihre Lage als zuletzt ​und bewerten auch ihre Geschäftsaussichten besser. «Die Erholung der deutschen ‌Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite», erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.