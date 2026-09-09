Bei den Dienstleistern hat sich die Stimmung etwas verbessert. Auf ‌Branchenebene äusserten sich IT-Dienstleister und Unternehmensberatungen zuversichtlicher. Im Gastgewerbe und bei den Kreativen bleibe die Situation schwierig, hiess es. Im Einzelhandel hellte sich das ​Geschäftsklima ​auf, wenn auch auf niedrigem ⁠Niveau. Das Ifo-Institut befragt für den Indikator ​in Zusammenarbeit mit dem ⁠Softwareunternehmen Jimdo monatlich etwa 1800 Soloselbstständige sowie Kleinstunternehmen mit bis ‌zu neun Mitarbeitenden.