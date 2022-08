IGEA-Aktien von SIX bis auf weiteres vom Handel ausgesetzt

Das Biotechunternehmen hätte gemäss Vorgaben den geprüften Jahresbericht 2021 bis Ende Juli veröffentlichen müssen. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hatte dem Unternehmen dreimal eine Fristverlängerung gewährt.

Der Abschlussprüfer sei derzeit stark ausgelastet und komme daher mit den Zeitvorgaben nicht pünktlich hinterher, sagte ein Sprecher von IGEA gegagenüber der Nachrichtenagentur AWP am Dienstag. Aus diesem Grund habe IGEA bei der SIX auch bereits eine weitere Fristverlängerung beantragt. Die Entscheidung darüber sollte die SIX laut IGEA-Aussagen am 05. August treffen.

(AWP)