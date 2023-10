Die vor Wochenfrist publizierten Zahlen für die erwartete Geschäftsentwicklung in den nächsten 12 Monate bleibe derweil unverändert, so die Mitteilung weiter. Damit wird in dieser Zeit nach wie vor mit einem Umsatz von 110 Millionen Euro und einem EBIT von 12 Millionen Euro gerechnet. RBCARE verwaltet in seinem Netzwerk 2400 Pflegebetten.