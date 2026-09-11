Melenchon, der ‌bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr antritt, hatte eine Streichung von 18 ‌Prozent der Staatsschulden gefordert. Seiner Ansicht nach wird dieser ​Teil von der französischen Zentralbank gehalten. Der Schritt würde mehr Spielraum für Sozialausgaben schaffen. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hatte den Plan bereits am Donnerstag als «finanziell gefährlich» zurückgewiesen. Die frühere französische Wirtschafts- und Finanzministerin sagte, die Gläubiger würden einen solchen Schritt bestrafen. «Das ist wirklich keine gute Idee und eine grosse Zeitverschwendung», sagte ‌sie auf einer EZB-Pressekonferenz in Berlin. Sie verglich die Staatsverschuldung mit einem Privatkredit. Wenn ein Kreditnehmer die Rückzahlung verweigere und dann eine neue Finanzierung suche, «werde ich Ihnen keinen Kredit geben», betonte Lagarde. Sie würde stattdessen «den Zinssatz deutlich erhöhen».