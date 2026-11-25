Die EU-Kommission belegte Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances (IFF) wegen der Beteiligung an einem europaweiten Kartell mit Bussgeldern von insgesamt 471,9 Millionen Euro, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA verhängte gegen die drei Zulieferer zudem eine Strafe von zusammen 85 Millionen Pfund. Die Vorwürfe drehen sich insbesondere um das Geschäft mit dem Grosskunden Unilever, dem weltweit grössten Einkäufer von Duftstoffen für Konsumgüter.
Die drei Unternehmen tauschten der EU-Kommission zufolge wirtschaftlich sensible Informationen aus, unter anderem zur Preisgestaltung gegenüber Unilever. Givaudan und IFF hätten zudem sensible Informationen über ihr gesamtes Geschäft mit Duftstoffen für Konsumgüter sowie in der Feinparfümerie geteilt. Givaudan erhielt in der EU mit 252,4 Millionen Euro die höchste Strafe, gefolgt von Firmenich mit 137,7 Millionen Euro und IFF mit 81,9 Millionen Euro.
Die britische CMA teilte ihrerseits mit, die drei Konzerne hätten sich bei Preisstrategien und Geschäftsverhandlungen abgesprochen. Sie hätten unrechtmässig Informationen ausgetauscht, um Forderungen von Unilever – darunter nach Preissenkungen – zurückzuweisen. Die Firmen hätten zudem vereinbart, sich gegenseitig kein Personal abzuwerben, das für das Geschäft mit Unilever zuständig war.
(Reuters)