Die EU-Kommission belegte Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances (IFF) ⁠wegen der Beteiligung an einem europaweiten Kartell mit Bussgeldern von insgesamt 471,9 Millionen ‌Euro, wie die Behörde am ‌Mittwoch mitteilte. Die britische Wettbewerbsbehörde ​CMA verhängte gegen die drei Zulieferer zudem eine Strafe von zusammen 85 Millionen Pfund. Die Vorwürfe drehen sich insbesondere um das Geschäft mit dem Grosskunden Unilever, dem weltweit grössten ‌Einkäufer von Duftstoffen für Konsumgüter.