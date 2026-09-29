Die Aktie von Lonza schloss am Dienstag 2,6 Prozent höher bei 584,20 Franken. Das ist ein Vier-Wochen-Hoch.
Der Titel des Pharmazuliefers aus Basel gewann am Dienstag, weil Grosskunde Kodiak Sciences erfreuliche Studienergebnisse zum Augenmittel Zenkuda verkündete. Zenkuda hat die entscheidende Phase-3-Studie bei feuchter AMD (altersbedingter Makuladegeneration) bestanden.
Kodiak plant, im vierten Quartal 2026 einen Zulassungsantrag einzureichen. Die Aktie legte an der US-Börse 141 Prozent zu.
Davon könnte auch die Lonza-Aktie weiter profitieren. Sie hat in diesem Jahr 8 Prozent zugelegt. Das Jahreshoch liegt bei 597 Franken. Das historische Allzeithoch erreichte die Aktie am 6. September 2021 bei 785 Franken.
Lonza setzte sich nach einem guten ersten Semester zum Teil neue Ziele für das Gesamtjahr. Neben den Zahlen kündigte der Basler Konzern auch ein Aktienrückkaufprogramm an.
Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie sehen Analysten im Schnitt bei 690 Franken.