Aufgrund der attraktiven Dividendenrendite von 4,7 Prozent bleibt der Titel eine Überlegung wert. Die Dividendenpolitik von Adecco gab in den vergangenen Jahren wegen der hohen Schulden indes zu reden. Der Personalvermittler hatte im Jahr 2025 seine Ausschüttung massiv um rund 60 Prozent gekürzt, um den Schuldenabbau zu beschleunigen. Damit wurde bestätigt, dass die hohen Dividenden, die Adecco über Jahre ausschüttete, nicht haltbar waren.