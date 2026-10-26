Nicht zuletzt auch dank Fortschritten auf der Kostenseite und bei den Absatzpreisen sei es dem Baumaterialhersteller möglich gewesen, den operativen Gewinn im Jahresvergleich überproportional zu steigern, heisst es etwa. Rückblickend erweise sich die Angst vor negativen Folgen der stark gestiegenen Energiepreise jedenfalls als übertrieben. Während der Gewinnbeitrag aus Europa etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt, übertreffen jene aus den übrigen Regionen diese teilweise deutlich. Das gilt insbesondere für die Region Lateinamerika.