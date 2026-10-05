Fundamental bewerten die Analystinnen und Analysten das Papier solide: Die Ertragsbasis gilt als robust, die Frage ist jene des Tempos. Das Stimmungsbild der Experten ist deshalb leicht positiv: Von zehn Analysten empfehlen drei zum Kauf, sieben zum Halten, keine Stimme lautet auf Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 44,56 Franken, was vom aktuellen Niveau aus einem Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent entspricht. Die Spanne reicht vom tiefsten Ziel von 36 Franken bis zum höchsten von 59 Franken - Letzteres würde ein Plus von über 63 Prozent bedeuten. Zuletzt hat Goldman Sachs das Ziel auf 51 von 48 Franken erhöht und die «Buy»-Einstufung bestätigt, während Berenberg leicht auf 43 Franken senkte.