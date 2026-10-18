«Es geht nicht darum, dass die Pensionskassen plötzlich ihre Gelder verzocken sollen. Das wäre völlig falsch verstanden. Es geht um ein kleines bisschen mehr», sagte Bach. Es müsse nicht einmal so viel sein wie in den USA. Aber genug, damit Gründer hier Unternehmen aufbauen und wachsen lassen könnten, Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand sichern.