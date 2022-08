Die grösste erworbene Liegenschaft liegt im Berner Quartier Beundenfeld. Die Liegenschaften würden rückwirkend per 1. Juli 2022 ertragswirksam in die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" integriert. Das Immobilienportfolio stelle durch verschiedene langfristige Mietverträge mit erstklassigen Mietern zusätzliches Cashflow- und Ertragspotenzial sicher, so die Anlagestiftung in ihrer Mitteilung.

Die Stiftung besitzt gemäss ihren Angaben nun 84 Liegenschaften und zwei Projekte im Gesamtwert von rund 1,3 Milliarden Franken. Verteilt sind diese auf 15 Kantone, der Soll-Mietertag liegt bei 47,0 Millionen Franken. Und auch künftig wolle man weiter wachsen. Weitere Opportunitäten zum Ausbau des Portfolios würen entsprechend geprüft.

(AWP)