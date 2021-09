Die Titel rutschen am Freitag in der Spitze um mehr als 13 Prozent ab und fallen auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Seit Monatsbeginn haben sie knapp 40 Prozent an Wert verloren.

Viele Anleger rechnen mit einer Pleite des zweitgrößten Immobilienentwicklers des Landes, der unter einem Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden Dollar ächzt.

(Reuters)