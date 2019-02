Die erste Emission der Anlagegruppe Swiss Real Estate sei für das zweite Quartal 2019 geplant, teilte der Asset Manager am Mittwoch mit. Präsidiert werde die Stiftung von Wolf Seidel. Geschäftsführer seien Daniel Kuster und Thomas Hiestand von der Fundamenta Group (Schweiz) AG.

Die Anlagegruppe Swiss Real Estate verfolge das Ziel, ein nachhaltiges Immobilienportfolio auf- und aus- zubauen, hiess es weiter. Im Fokus stünden direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbe-Nutzung in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung soll dabei mindestens 60 Prozent betragen.

Allokationen erfolgten in Bestandsliegenschaften mit Ertragsperspektiven und in Bestandsliegenschaften mit Entwicklungspotenzial, so die Mitteilung. Zudem seien auch Neubau- und Entwicklungsprojekte geplant.

Das von Fundamenta Group in der Schweiz und in Deutschland verwaltete Immobilienvermögen belief sich 2018 nach eigenen Angaben auf 1,7 Milliarden Franken.

