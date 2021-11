Im Rahmen einer Bezugsrechtsemission sollen maximal 1'686'600 neue Aktien mit einem Nominalwert von 1 Franken je Akte ausgegeben werden. Die Gesellschaft erwartet sich daraus einen Nettoerlös von rund 156 Millionen Franken. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet.

Die Preisspanne für die neuen Aktien wurde laut Angaben vom Dienstag auf 94 bis 96 Franken festgelegt. Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne wird ein Nettoerlös von rund 155,9 Millionen Franken erwartet. Der definitive Bezugspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November 2021 veröffentlicht. Die Kotierung der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ist für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften verwendet werden.

Das Bezugsverhältnis für die Publikumsaktionäre betrage 5 zu 2. Das heisst je fünf gehaltene Aktien berechtigten zum Bezug von zwei neuen Aktien zum Bezugspreis. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die neuen Aktien seien ab dem Geschäftsjahr 2021 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt.

Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am Donnerstag, 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am Freitag, 12. November 2021, die Bookbuilding-Periode am Montag, 15. November 2021. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung.

Guter Geschäftsgang

Aufgrund des weiterhin guten Geschäftsgangs, dem Nettoerlös aus gezielten Verkäufen von nicht strategischen Immobilien sowie positiven Effekten aus Neubewertungen geht Hiag davon aus, dass der Inventarwert (NAV) im zweiten Halbjahr erneut zunehmen wird.

Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit rund 18 Prozent ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Dies führt zu einer Erhöhung des Freefloats auf 45 Prozent von derzeit knapp 37 Prozent. Die nicht bezogenen Aktien werden bestehenden Aktionären und neuen Investoren angeboten. Die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, haben sich zu einer Lock-up-Periode von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien verpflichtet.

(AWP)