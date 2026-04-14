Die Transaktionskosten umfassen mehrere Grundgebühren. Die Gebühr für die Übertragung der Liegenschaft beträgt 2 Prozent des amtlichen Immobilienwerts und ist obligatorisch. Hinzu kommen eine Quellensteuer – in der Regel 1 Prozent für Privatpersonen – sowie eine Stempelsteuer von 0,5 Prozent, sofern die Immobilie länger als fünf Jahre gehalten wurde. Bei einem früheren Verkauf fällt eine spezifische Gewerbesteuer in Höhe von 3,3 Prozent an. «Dies wird von Investoren oft übersehen. Ein Verkauf vor Ablauf der Fünfjahresfrist verändert die Kostenstruktur drastisch und wirkt sich auf die Rentabilität aus», erklärt die Expertin.