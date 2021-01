Die Corona-Pandemie führte zu einer Flucht aus London. Die Immobilienvermieter in London sehen darum die Mietpreis-Aussichten pessimistischer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Verbands Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), die eine breitere Verlangsamung am britischen Immobilienmarkt im Dezember festgestellt hat. London ist jedoch die einzige Region in Grossbritannien, in der die Mieten in den nächsten drei Monaten voraussichtlich sinken werden.

Corona hat London schwer getroffen, und die neue Virusvariante verbreitet sich schnell und hat dazu beigetragen, einen dritten nationalen Lockdown auszulösen. Da viele nun von zu Hause aus arbeiten, suchen sie nach Wohnraum ausserhalb Londons. In den Jahren zuvor hatte der Wohnungsmarkt der britischen Hauptstadt den Rest des Landes übertroffen.

Rückfall in Rezession

Diese Veränderung hat neben einer vorübergehenden Senkung der Immobilientransaktionssteuer zu einem Boom anderswo beigetragen und die Immobilienpreise in die Höhe getrieben, obwohl das Land vor einem erneuten Rückfall in die Rezession steht. Die Nachfrage neuer Käufer, die angebotenen Objekte und Verkäufe stiegen im Dezember weiter, wenn auch langsamer.

"Auch wenn im jüngsten nationalen Lockdown am Immobilienmarkt weiterhin Transaktionen möglich sind, haben die Umfrageteilnehmer das Gefühl, dass die neuen Beschränkungen sich in den kommenden Monaten auf die Transaktionsaktivität auswirken werden", sagte Simon Rubinsohn, Chefökonom bei RICS. Er blieb jedoch optimistisch, dass die Preise und Mieten im ganzen Land anziehen, wenn die Coronavirus-Krise nachlässt.

