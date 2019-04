Immobilien

Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus bei 0,3 Prozent. Aktuell steht der von Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhobene Angebotsmietindex bei 113,8 Punkten, wie der Immobilienportalbetreiber am Mittwoch mitteilte.

Regional entwickelten sich die Preise wie gewohnt unterschiedlich. Den stärksten Zuwachs verzeichnete der Kanton Wallis. Dort stiegen die Angebotsmieten im März um 1,0 Prozent stiegen. Den stärksten Rückgang verzeichnete mit -1,1 Prozent dagegen die Stadt Lugano. Der Kanton Genf verzeichnete derweil einen Anstieg von 0,9 Prozent. Wenig verändert blieben die Mieten im Kanton Zürich (+0,1%).

Der Homegate-Angebotsmietindex misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.

(AWP)