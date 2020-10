Varia US Properties verkauft laut einer Mitteilung vom Donnerstag das Cardinal Portfolio mit 1'209 Einheiten in Florida und die Stonegate-Immobilie mit 55 Einheiten in Colorado. Der Vertrag sei abgeschlossen und beide Käufer hätten die jeweilige Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und die geforderte Anzahlung geleistet. Diese Liegenschaften passen nicht mehr in die aktuelle Investitionsstrategie von Varia, die sich auf grössere und näher an grösseren Ballungsgebieten liegende Immobilien konzentriere.

Die beiden Transaktionen sollten bis Anfang Dezember 2020 abgeschlossen sein. Der Nettoausstiegspreis dürfte etwa zehn Prozent über dem per 30. Juni 2020 geschätzten Wert der Liegenschaften liegen. Die Erlöse aus den Verkäufen würden mehrheitlich in den wachsenden Vorstadtmärkten in den USA reinvestiert.

Varia bestätigte zudem die Guidance, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende zu zahlen, die mindestens der Dividende des Jahres 2019 entspricht. Für 2019 waren dies 2,60 Franken je Aktie. Wie für 2019 soll die Dividende für 2020 vierteljährlich mit einer Dividendenanpassung nach der Generalversammlung 2021 ausgeschüttet werden. Die nächste feste Dividendenzahlung von 0,50 Franken je Aktie ist für den 12. November 2020 vorgesehen.

(AWP)