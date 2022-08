Damit will Liiva die Maklerwahl optimieren, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dank der Kooperation mit Bestag werden den Kunden von Liiva mehrere lokale Makler vorgeschlagen, die definitive Auswahl treffen aber die Verkäufer. Für die Verkäufer würden keine Zusatzkosten anfallen, heisst es weiter. Liiva und Bestag erhielten jedoch einen Anteil an der Provision des Maklers.

Die Liiva AG hat ihren Sitz in Zürich und die Mobiliar und Raiffeisen sind zu gleichen Teilen an ihr beteiligt. Die Plattform unterstützt Eigenheimbesitzer vom Erwerb über den Unterhalt bis zum Verkauf der Wohnung oder des Hauses.

(AWP)