So habe die Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt ein Darlehen in Höhe von 265 Millionen US-Dollar erhalten, teilte das Unternehmen des Investors Samih Sawiris am Montag mit. Mit den Banken sei im Rahmen eines Darlehensvertrags eine tilgungsfreie Zeit von 2,5 Jahren sowie eine Laufzeit von 7 Jahren ausgehandelt worden.

Rund 215 Millionen US-Dollar seien für die Refinanzierung ausstehender Schulden vorgesehen. Damit werde die Gesellschaft von bevorstehenden finanziellen Verpflichtungen entlastet, heisst es weiter. Eine weitere Tranche von bis zu 50 Millionen US-Dollar kann die Gruppe innerhalb der nächsten zwei Jahre beanspruchen, um weitere Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Die nun erfolgte Restrukturierung der Schulden hatte bei Orascom DH schon seit Längerem weit oben auf der Prioritätenliste gestanden. In den ersten 9 Monaten 2020 musste die Gruppe einen Umsatzrückgang von 20 Prozent auf 260 Millionen und einen Verlust von 27 Millionen Franken hinnehmen, wie letzte Woche vermeldet wurde. Die flüssigen Mittel per Ende September bezifferte Orascom DH auf 260 Millionen Franken.

(AWP)