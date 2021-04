Konkret stand der Homegate.ch-Angebotsmietindex laut Mitteilung vom Freitag im letzten Monat bei 115,6 Punkten. In Bezug auf die Kantone stach vor allem Genf mit einem deutlichen Anstieg hervor. Dort waren die Wohnungssuchenden im Vergleich zum Februar mit 0,9 Prozent höheren Mieten konfrontiert. Der Anstieg in der Stadt Genf war mit plus 0,8 Prozent ähnlich.

Wie üblich entwickeln sich die Mieten laut Homegate je nach Kanton unterschiedlich. Neben Genf verzeichneten die Angebotsmieten im März auch in den Kantonen Uri (+0,8 Prozent), Nidwalden (+0,4 Prozent) sowie Zürich und St. Gallen (je +0,3 Prozent) einen Anstieg. In den Kantonen Solothurn und Obwalden blieb der Index unverändert.

Der Index wird vom Immobilienmarktplatz homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben. Er misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.

(AWP)