Im Median stieg der Preis für Anwesen, die im dritten Quartal den Besitzer gewechselt haben, um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Millionen Dollar, den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren, schrieben der Gutachter Miller Samuel und der Makler Douglas Elliman Real Estate in einem Bericht am Donnerstag. Die Verkäufe zogen um 51 Prozent an - das ist der grösste jährliche Zuwachs seit 2014.

Die Ferienorte auf Long Island, ein beliebtes Sommerziel für die Schönen und Reichen aus New York, haben Käufer angezogen, die nun auch den Winter dort verbringen möchten. Da viele Schulen sich noch im Online-Betrieb befinden und die Büros in Manhattan grösstenteils leer sind, machen einige New Yorker aus ihrer Flucht aus der Stadt eine dauerhaftere Angelegenheit.

"Zumindest für den Moment wird dies ihr Hauptwohnsitz sein", sagte Todd Bourgard, bei Douglas Elliman zuständig für die Verkäufe in den Hamptons . "Sie haben erkannt, dass sie von zu Hause aus arbeiten können, und sie tun es."

Angesichts der Käuferkonkurrenz wurden Bietergefechte häufiger. Im dritten Quartal lagen laut Jonathan Miller, Präsident von Miller Samuel, 15 Prozent der Käufe über dem Angebotspreis.

(Bloomberg)