«Luxury Property Hub», «Lakefront Pool Villas Phuket», «Luxury Branded Residence»: Wer mit dem Auto durch die Strandgegend Bang Tao auf Phuket fährt, trifft an jeder Ecke auf Werbung von Immobilienmaklern, Agenten oder Luxuswohnungen. Kein Wunder: Die Gegend im Westen der bekanntesten Ferieninsel Thailands hat sich in den letzten Jahren zu einem der grössten Immobilien-Hotspots Asiens entwickelt.
Die hohe Nachfrage hat die Preise auf eine Höhe gebracht, die durchaus mit denjenigen in den Toplagen der Hauptstadt Bangkok vergleichbar ist. Phuket, insbesondere der Westen der Insel, hat sich zu einem Magneten für internationale Immobilieninvestoren entwickelt.
«Grundstückspreise auf ganz Phuket haben sich verdoppelt»
«Die Grundstückspreise auf ganz Phuket, speziell hier in der Gegend, haben sich verdoppelt. Auch der durchschnittliche Verkaufspreis unserer Immobilien hat sich in den letzten Jahren verdoppelt», sagt Stuart Reading, Leiter von Banyan Group Residences, dem mehrere Milliarden Dollar schweren globalen Wohnimmobilienportfolio des börsenkotierten Tourismuskonzerns Banyan Group aus Singapur. Zum Konzern gehören auch die Luxushotelketten Banyan Tree und Angsana.
Reading, ein hünenhafter Australier, hat sich selbst auf privater Basis vor über 25 Jahren in Bang Tao Land gekauft - und ist geblieben. «Als ich hierherkam, gab es fast nichts.» Die Gegend, rund 20 Kilometer südlich des Flughafens und 20 Kilometer nördlich der Ausgehmeile Patong Beach, besteht heute aus Parklandschaften, Lagunen, Golfplätzen, Luxushotels und Apartments (Video).
«Phuket ist keine blosse Touristendestination mehr, sondern ist ein globales Wohnsitzziel geworden», so Reading. Es kommen Langzeitbewohner, Zweitwohnungsbesitzer, Investoren, digitale Nomaden. Sie betrachten ihre Immobilieninvestition als Wohnsitz, als Kapitalanlage oder als Quelle für Mieteinnahmen. Und die Käufer werden immer jünger: Waren es früher mehrheitlich Über-50-Jährige, die Wohneigentum kauften, so sind es heute zu Hauptsache Leute zwischen 40 und 50 Jahren.
Über 60 Prozent der Eigentumswohnungen auf Phuket werden von ausländischen Käufern erworben. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen ist laut Angaben der thailändischen Tageszeitung «The Nation» auf 283’975 Baht gestiegen, das sind fast 7000 Franken. In der Schweiz beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Stockwerkeigentum etwa 9000 Franken.
«Einer der etabliertesten integrierten Resort- und Wohnkomplexe Asiens»
Langfristig betrachtet liege die Wertsteigerung bei Eigentumswohnungen in Bang Tao etwa bei 5 bis 6 Prozent pro Jahr, erklärt Reading. «Unser Rekordjahr war 2024. Letztes Jahr war es etwas schwächer. Aber dieses Jahr liegen wir etwa 15 Prozent über dem Wert von 2024.»
Banyan Group war unter den internationalen Immobilienentwicklern einer der «First Mover» in Bang Tao. Das Banyan Tree Phuket wurde bereits im Jahr 1994 eröffnet und war das erste Luxushotel sowie das weltweite Flaggschiff des Brands. Heute ist es das Herzstück der Laguna Phuket Resort-Anlage. Nach und nach sind viele Immobilien dazugekommen. Heute bezeichnet Banyan Group Residences die Anlage als «einen der etabliertesten integrierten Resort- und Wohnkomplexe Asiens».
In den letzten über 35 Jahren hat sich die Anlage auf über 400 Hektar ausgebreitet, die sechs Hotels und mehr als 3000 Markenresidenzen umfasst. Laut Immobilien-Leiter Reading hat Banyan in den letzten 25 Jahren Immobilien im Wert zwischen 1,5 und 2 Milliarden Dollar entwickelt und verkauft. Banyan plant und baut in den nächsten Jahren rund 5000 weitere Residenzen in Laguna Phuket und dem benachbarten Laguna Lakelands.
Der Immobilienwert der derzeit zum Verkauf stehenden Objekte hat laut Reading einen Wert zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Dollar. Banyan hat auch langfristig grosse Pläne in Laguna Phuket: In den nächsten 25 Jahren sollen Immobilien im Wert von 5 bis 10 Milliarden Dollar gebaut werden.
Der durchschnittliche Verkaufspreis der Eigentumswohnungen von Banyan Group Residences in Bang Tao liegt bei fast einer Million Dollar. Ein Prestigeobjekt, das bis 2028 fertiggestellt sein soll, sind die 16 Einheiten des Luxus-Wohnkomplexes «Oceanus» mit direkter Strandlage gleich neben dem Luxushotel Dusit Thani. Die vier Gebäude im Ultra-Luxus-Segment haben - als einen der letzten Abschnitte am drei Kilometer langen Bang Tao Beach - direkten Strandzugang. Die Wohnungen verfügen alle über vier Schlafzimmer und haben bis zu 483 Quadratmeter Wohnfläche.
Die teuersten Objekte sind die vier Penthouses mit eigenem Swimmingpool und grosser Dachterrasse. Der Preis beträgt 390 Millionen Baht oder umgerechnet 9,5 Millionen Franken. Eine Einheit im dritten Stock kostet rund die Hälfte. Zwei der vier Penthouses wurden bereits verkauft, ist an einem Rundgang mit den Sales Agents von Banyan zu erfahren. Einer der Käufer soll ein thailändisch-singapurischer Doppelbürger sein.
Etwas erschwinglicher sind die Einheiten im «Banyan Tree Grand Residences Villa» in Strandnähe und Lagunensicht mit bis zu sechs Badezimmern, privatem Pool, für umgerechnet 3,6 Millionen Franken. Ab Ende 2026 im Bau und bereits im Verkauf sind die Wohneinheiten im Projekt «Lakelands Waterfront Villas». Sie befinden sich mehr im Innern des grossen Banyan-Grundstückes. Drei oder vier Schlafzimmer mit 560 Quadratmetern Wohnfläche kosten hier rund 1,8 Millionen Franken.
Mit der Fertigstellung wird 2028 gerechnet, wie auch beim Hotel- und Immobilienprojekt «Garrya». Ein Penthouse kostet hier 1,5 Millionen Franken. In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es auch preisgünstigere Angebote. Es sind hotelzimmerähnliche Wohnungen mit 29 Quadratmetern und einem Schlafzimmer für 160’000 Franken - oder 40 Quadratmeter für knapp 200’000 Franken. In den Überbauungen «Angsana Golf Residences» oder «Angsana Oceanview», wo laut Angaben der Sales Agents bereits 30 Prozent der Wohneinheiten verkauft sind, kostet ein durchschnittliches Apartment eine halbe Million Franken.
«Für eine Million Dollar erhält man hier sehr viel mehr Wohnfläche als zum Beispiel in Dubai oder Marbella», sagt Stuart Reading. Er verweist zudem auf die «Goodies», die bei einem Immobilienkauf inkludiert sind. Etwa die Mitgliedschaft im Sanctuary Club, dem weltweiten Bonusprogramm der Banyan Group, kostenlose oder stark vergünstigte Mitgliedschaft im Laguna Phuket Golf Club bei einigen Wohnungstypen, Gratis-Nutzung des inselinternen Shuttle-Bus- und Boot-Netzwerks, Zugang zu privaten Beach-Club-Bereichen am Bang Tao Beach, Vergünstigungen und erleichterte Aufnahmebedingungen bei internationalen Schulen auf Phuket oder bevorzugter Zugang und Konditionen bei Premium-Gesundheitsdienstleistern wie dem Netzwerk von Bangkok Dusit Medical Services.
Zu den Leistungen beim Immobilienkauf gehören auch ein 24-Stunden-Concierge und Sicherheit im Rahmen einer bewachten Anlage. Gegen Gebühr kümmert sich das hauseigene Team um private Reinigung, Garten- oder Poolpflege oder um das Mietmanagement der Wohnungen. Denn bei weitem nicht alle Eigentümer bewohnen ihre Apartments das ganze Jahr über. Ein Blick auf Online-Portale wie Airbnb zeigt auch, dass Eigentümer ihre Wohnungen im Banyan-Areal auf eigene Faust vermieten.
Für Ausländer ist der Immobilienkauf in Thailand relativ einfach. Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Eigentümerschaft. Zwar dürfen Ausländer Apartments in Thailand als «Freehold» (Volleigentum) erwerben. Voraussetzung ist jedoch, dass maximal 49 Prozent der Gesamtwohnfläche des Gebäudes in ausländischer Hand sind.
Häuser und Grundstücke dürfen ausländische Privatpersonen in Thailand nicht erwerben. Hier gilt das Erbbaurecht, ein 30-jähriger Erbbaurechtsvertrag mit Verlängerungsoptionen (mehr dazu hier).
Phuket-Langzeit-Bewohner Stuart Reading sieht aber auch einige Herausforderungen, welche der Zufluss an Investorengeldern und das Wachstum auf der Halbinsel mit sich bringen: Das Tempo des Wachstums bei Immobilien war viel schneller als die Entwicklung der Infrastruktur. Die Regierung habe das erkannt, meint Reading. So soll der aktuelle Flughafen ab nächstem Jahr abgebaut und ein neuer auf dem Festland bis 2032 fertiggestellt werden.
«Eine andere Herausforderung ist, dass Phuket seine Identität behält – in verschiedener Hinsicht. Wir sind zum Beispiel sehr darauf bedacht, dass wir umweltbewusst bauen», sagt Reading. Es müsse auch verhindert werden, dass Einheimische vertrieben werden, weil sie sich die Lebenskosten nicht mehr leisten können.
Dass sich in Phuket eine Immobilienblase bildet, die einmal platzen könnte, diese Gefahr sieht Stuart Reading nicht - zumindest nicht für Banyan. Die Immobilienkäufer in Phuket seien zum einen fast alle Barzahler, daher gebe es keine massiven Spekulationen. Zwar hätten Entwickler in den vergangenen Jahren viele Objekte im Bereich von 250’000 Franken auf den Markt gebracht, und da gebe es wahrscheinlich ein Überangebot. «Wir haben uns aber ganz bewusst von diesem Segment ferngehalten. Bei unserem Angebot haben wir hier nicht viel Konkurrenz.»
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Medienreise, zu der Banyan Group eingeladen hatte.