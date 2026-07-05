«Für eine Million Dollar erhält man hier sehr viel mehr Wohnfläche als zum Beispiel in Dubai oder Marbella», sagt Stuart Reading. Er verweist zudem auf die «Goodies», die bei einem Immobilienkauf inkludiert sind. Etwa die Mitgliedschaft im Sanctuary Club, dem weltweiten Bonusprogramm der Banyan Group, kostenlose oder stark vergünstigte Mitgliedschaft im Laguna Phuket Golf Club bei einigen Wohnungstypen, Gratis-Nutzung des inselinternen Shuttle-Bus- und Boot-Netzwerks, Zugang zu privaten Beach-Club-Bereichen am Bang Tao Beach, Vergünstigungen und erleichterte Aufnahmebedingungen bei internationalen Schulen auf Phuket oder bevorzugter Zugang und Konditionen bei Premium-Gesundheitsdienstleistern wie dem Netzwerk von Bangkok Dusit Medical Services.