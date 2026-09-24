Häuser und Wohnungen verteuerten sich von ⁠April bis Juni nur noch um durchschnittlich 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit schwächte ‌sich der Preisauftrieb bereits das fünfte Quartal in Folge ab. Er ‌fiel damit so gering aus wie seit dem Sommer ​2024 nicht mehr. Zu Jahresbeginn waren die Preise mit 1,2 Prozent noch doppelt so stark nach oben gegangen.