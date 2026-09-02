Die Entwicklung der Immobilienpreise ist für die gesamte Volkswirtschaft von grosser Bedeutung, betonten die Forscher. Wohnimmobilien machen den ​Angaben ​zufolge je nach Gruppe zwischen ⁠rund 50 und 72 Prozent des ​Nettovermögens privater Haushalte aus. ⁠Zugleich entfielen im Jahr 2022 fast 40 Prozent der Kredite ‌und Forderungen von Banken im Euroraum auf diesen Sektor. «Immobilienpreise berühren Vermögen, Kreditversorgung und Finanzstabilität zugleich», sagte IWH-Präsident Reint ‌Gropp. Der neue Index schaffe eine Datengrundlage, mit ​der regionale Entwicklungen früher erkannt und politische Massnahmen besser gestaltet werden könnten, fügte Gropp hinzu.