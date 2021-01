Impfstoff von Johnson & Johnson zeigt Wirksamkeit von bloss 66 Prozent - Aktie fällt

In einer Studie in den USA habe das Vakzin aber eine höhere Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Studie umfasste rund 44'000 Teilnehmer auf drei Kontinenten.

Der Impfstoff soll den Vorteil bieten, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei. J&J kündigte an, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen.

Aktien von Johnson & Johnson fallen vorbörslich um rund vier Prozent. Die Papiere von Pfizer legen hingegen 4,6 Prozent zu und die in den USA notierten Aktien des Partners Biontech um 13 Prozent. Die Titel von Moderna steigen sogar um knapp 28 Prozent. Die von der Pharmakonkurrenz entwickelten Impfstoffe weisen eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent auf.

(Reuters)