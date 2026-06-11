Implenia übernimmt den Tragwerks- und Objektplaner Zigmo Engineering mit Hauptsitz in Frankenthal in Rheinland-Pfalz, wie er am Donnerstag mitteilte. Die gekaufte Firma beschäftige über 70 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, so das Communiqué weiter. Der bisherige Besitzer, Frank Hüther, verkaufe das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung.