Von Januar bis Juni ging der Umsatz um 4,8 Prozent auf 1,77 Milliarden Franken zurück, wie Implenia am Mittwoch bekannt gab. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte dennoch um knapp 6 Prozent auf 60,4 Millionen. Der Fokus auf attraktive Marktsegmente in spezialisierten und margenstarken Bereichen sowie die konsequente Digitalisierung zahlten sich aus, hiess es zur Begründung.