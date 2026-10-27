Der Rausch und seine Folgen stehen im Widerspruch zu ​den Bemühungen der Behörden, mit einem «langsamen ⁠Bullenmarkt» für stabilere Renditen zu sorgen. Kritiker sehen die Ursache in einer fehlgeleiteten Politik. «Wenn der hohe Technologieanteil überbetont wird – also das ‌starke Gewicht von Tech-Unternehmen aufgrund ihrer Marktkapitalisierung in den grossen Indizes –, führt das zu Fehlentwicklungen, ja sogar zu Verzerrungen beim Anlageverhalten», erläutert Leo Wang von Qianchuang Capital. «Dadurch ist in einigen Branchen eine massive ‌Blase entstanden, während aus anderen in erheblichem Umfang Kapital abgezogen wurde.» Einige Experten sehen in ​dem Ausverkauf auch Chancen. Andere sind vorsichtiger und erwarten Preiskämpfe. Wie alle anderen chinesischen Hersteller müssten sich auch die Chiphersteller und die KI-Firmen dem Wettbewerb stellen, kommentiert Fondsmanager Wang Zhuo. «Es gibt keine Ausnahme. Alle Blasen platzen zwangsläufig.»