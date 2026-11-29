Christof Reichmuth empfängt cash.ch im altehrwürdigen Sitz von Reichmuth & Co Privatbankiers im Hirschmatt-Quartier in Luzern. Im Lauf des Gesprächs stösst kurz sein Vater und Bank-Ehrenpräsident Karl Reichmuth dazu, der mit Christoph die Bank 1996 gründete, später auch Christophs jüngerer Bruder Remy Reichmuth, CEO der Privatbank. Reichmuth & Co Privatbankiers ist eine von noch fünf in der Rechtsform einer Kommanditaktiengesellschaft geführten Banken in der Schweiz, bei der die geschäftsführenden Gesellschafter unbeschränkt haften. Reichmuth & Co Privatbankiers verwaltet Vermögen in der Höhe von 18 Milliarden Franken und hat fünf Standorte in der Schweiz und Deutschland.
cash.ch: Herr Reichmuth, dem deutschen «Manager Magazin» erzählten Sie jüngst, dass man etwa 2 Millionen Franken Privatvermögen haben muss, um bei Reichmuth Privatbankiers als Kunde akzeptiert zu werden. Das scheint mir relativ viel im Vergleich zu anderen Privatbanken.
Christof Reichmuth: Das sagte ich als Antwort auf die Frage einer deutschen Publikation. Aber es stimmt, wir kommen schon eher vom höheren Private Banking. Individuelle Mandate bieten wir ab 2 Millionen Franken an. Wir haben aber auch andere Lösungen, insbesondere bei der 1e-Vorsorge. Oder Baukastenlösungen für etwas geringere Vermögen speziell für jüngere Kunden oder für den Vermögensaufbau.
Ihre Bank wirbt mit einem symbolischen «Notfallkoffer», einer Schoggi-Schachtel, gefüllt mit Goldbarren, Schweizer Bargeld, Schweizer Staatsanleihen und Schweizer Aktien in Süssform. Was hat es damit auf sich?
Das Konzept stösst vor allem in Deutschland auf Interesse. Dort sind viele Menschen verunsichert, wirtschaftlich wie politisch. Entsprechend fragen sie sich, ob sie einen Teil ihres Vermögens in einem anderen Rechtsraum halten sollen, und die Schweiz ist ein solcher Rechtsraum. Unser sogenannter Notfallkoffer ist ein Denkmodell dafür, wie ein Depot ausserhalb des eigenen Landes die Vermögensstruktur breiter abstützt. Das geschieht selbstverständlich steuerlich deklariert. Wie das Depot bestückt wird, entscheiden wir mit jeder Kundin und jedem Kunden individuell.
Machen Sie sich da die Angst der Leute, insbesondere der Deutschen, zunutze?
Wir sind keine Untergangspropheten. Wer Vermögen über Generationen erhalten will, verteilt es auf mehrere Währungen, Anlageklassen und Rechtsräume. Das ist klassische Risikostreuung. Die Sorgen unserer Kundinnen und Kunden nehmen wir ernst, und wir antworten darauf mit Diversifikation.
Wieso sollte man als Schweizer Kunde zu Ihnen kommen und nicht etwa zu Vontobel, Bär oder UBS?
Es kommt immer darauf an, was der Kunde sucht. Wir haben unsere Spezialitäten. Wir sind unbeschränkt haftende Gesellschafter. Das zeigt viel von unserem Risikoverständnis. Wir sind sicher eher vorsichtig ausgerichtet und wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Das Wort «inhabergeführt» ist noch wichtiger als «Familienunternehmen». Den Mitarbeitern soll die Bank immer gehören. Ein Beispiel, das uns noch etwas spezieller macht: Wir investieren immer in die Strategien mit, die wir den Kunden anbieten - als Bank oder auch als Gesellschafter.
Ex-FDP-Präsident und Ständerat Thierry Burkart ist Reichmuth-Verwaltungsrat. Ist Reichmuth typischerweise eine Bank für Unternehmer?
Historisch gesehen kommen wir ja genau aus diesem Bereich: Unternehmen und Familien. Aber Thierry Burkart ist nicht zuletzt im Verwaltungsrat bei uns, weil wir sehen, dass sich die Rahmenbedingungen nicht nur zum Guten entwickeln, und er bringt viel Erfahrung im Gesetzgebungsprozess mit. Das ist für uns wertvoll, denn im Banken- wie im Vorsorgesektor stehen wir vor regulatorischen Veränderungen. Ein Verwaltungsrat sollte solche Entwicklungen früh einordnen können.
Was stört Sie an diesen schwieriger werdenden Rahmenbedingungen?
In der Vorsorge sind es die zunehmenden Einschränkungen von Freiheiten. Freiheit ist für uns grundsätzlich positiv, besser als Gleichmacherei. Auf der Seite liegt der Fokus in der Schweiz sehr stark auf den Grossbanken - obwohl es immer heisst, die Finma agiere proportional und risikoorientiert. Insbesondere unbeschränkt haftende Gesellschafter wie wir sind dann nochmals eine andere Kategorie. Wir kommen tatsächlich praktisch nicht mehr vor. Die Aufsicht scheint mir sehr viel formalistischer zu werden. Es ist daher wichtig, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse einzubringen.
Der Finanzplatz Schweiz kommt ja immer wieder politisch unter Druck. Es gibt auch zunehmende Konkurrenz wie Singapur. Zudem schwindet die Gesamtanzahl Mitarbeiter wie auch der Anteil der Banken am Schweizer Bruttoinlandsprodukt langsam, aber stetig. Hat der Finanzplatz Schweiz noch Zukunft?
Natürlich. Aber die Frage ist: Was ist die richtige Grösse? Die wird sich zeigen. Aber schauen Sie: Woher kommt der Finanzplatz? Er war tatsächlich relativ stabil in der Nachkriegsphase und hat stark profitiert von Geldzuflüssen. Die Zinsen waren damals tief. Dann hat man die Rahmenbedingungen verändert mit Stempelsteuern, ein grosses Geschäft ist abgewandert nach London. Das waren die 70er- und 80er-Jahre. Die Scharnierfunktion, welche die Schweiz während des Kalten Krieges hatte, ist nun auch seit über 30 Jahren vorbei. Das Bankgeheimnis gibt es in der Form ebenfalls nicht mehr für ausländische Kunden, seit der automatische Informationsaustausch Tatsache ist.
Was macht Sie trotzdem optimistisch?
Der Schweizer Finanzplatz bleibt sehr, sehr wichtig. In Europa haben wir immer noch einen grossen Nutzen, wir zeichnen uns durch hohe Stabilität aus. Ich vergleiche es immer mit den drei extrem starken Stützen: Zunächst die politische Stabilität der Schweiz. Es gibt keine Machtwechsel zwischen ganz links und ganz rechts. Alle müssen bloss etwas unzufrieden sein, dann geht's - das ist ja das Schweizer Geheimnis (schmunzelt). Die Staatsfinanzen, zweitens, sind immer noch sehr solide. Und drittens die Geldpolitik. Die SNB ist die letzte Zentralbank, die überhaupt noch eine geldwertorientierte Politik betreibt, so wie früher die Bundesbank in Deutschland. Diese drei Dinge haben schon wahnsinnig Appeal für Leute, die über Generationen denken können. Und das ist ja genau unser Kerngeschäft.
Was halten Sie von den neuen Kapitalvorschriften für systemrelevante Banken, das heisst für die UBS, wie sie nach dem Willen von Ständerat und womöglich auch Nationalrat verabschiedet werden?
Das ist eine politische Frage, und das Parlament wird sie beantworten. Für uns kann ich sagen, dass wir deutlich mehr Kapital halten als vorgeschrieben. Als unbeschränkt haftende Gesellschafter gehen wir Risiken sehr vorsichtig ein, wir wollen ruhig schlafen können. Die UBS ist für die Schweiz eine wichtige Bank und ein wichtiger Arbeitgeber. Wie stark der Staat im Krisenfall für sie einstehen soll, entscheidet die Politik.
1996, als Reichmuth gegründet wurde, hatte es noch 16 Privatbanken in der Schweiz mit unbeschränkt haftenden Teilhabern, darunter damals beispielsweise auch Pictet. Jetzt sind es noch deren fünf. Ein deutlicher Schrumpfungsprozess…
In Bezug auf die Anzahl der Banken ist das offensichtlich. Es sind nicht mehr so viele Leute bereit, unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen für die Bilanz zu haften. Wir tun dies. Manchmal sage ich salopp: Wir machen das gern für unsere Bank. Wir alle sind in Luzern übrigens ja auch unbeschränkt haftend für die Luzerner Kantonalbank aufgrund der Staatsgarantie. Wenn ich das nicht wollte, dann müsste ich umziehen. Und eigentlich sind Sie und ich ja auch unbeschränkt haftende Gesellschafter der UBS.
Aber würden Sie aus heutiger Sicht diese Unternehmensform wie 1996 bei der Gründung nochmals wählen, oder eine ganz normale AG gründen?
Man darf nicht vergessen, dass die Gesellschaftsform von Anfang an ein Signal nach aussen war. Nämlich dass man als Gesellschafter mit Haut und Haaren hinsteht. Geändert haben sich sicher die technologischen Möglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Entwicklung der Bank heute noch genauso verlaufen würde wie vor 30 Jahren. Aber wir stehen auf jeden Fall immer noch zu dieser Gesellschaftsform.
Wie verändert die Künstliche Intelligenz Ihr Geschäft?
Die KI verändert unser Geschäft voraussichtlich wie praktisch jede Branche sehr, sehr stark. Noch ist nicht alles klar absehbar. Der Informationsstand wird sicher extrem wachsen. Man kann viele Prozesse vereinfachen und automatisieren. Das ist sicher auch für uns eine Herausforderung. Auf der anderen Seite sehen wir Chancen. Denn auch für kleinere Häuser wie uns gibt es plötzlich Möglichkeiten, die früher nur ganz grossen Häusern vorbehalten waren.
Welche Möglichkeiten sind das?
Heute können Sie relativ schnell sehr viele Analysen machen über Agenten. Oder Sie können Informationen über andere Länder oder Automatisierungen von Portfolios vereinfachen.
Die Kunden kommen heute auch informierter in die Gespräche als früher, oder?
Das ist unterschiedlich. Diejenigen Leute, die sich stark für eine Thematik interessieren, sind sicher noch besser informiert. Leute, die Finanzangelegenheiten lieber delegieren, sind noch immer froh, wenn sich jemand anders darum kümmert.
Reichmuth hat mit rund 165 Angestellten eine relativ überblickbare Anzahl von Mitarbeitern. Werden Einflüsse wie KI dennoch zu Stellenabbau führen? Oder haben Sie in zehn Jahren sogar mehr Mitarbeiter als jetzt?
Sehen Sie: Weil vieles effizienter wurde, sind in der Tendenz in den letzten 30 Jahren die Bruttomargen gesunken, nicht aber unbedingt die Gewinne oder Nettomargen. Man muss davon ausgehen, dass dieser Trend weiterhin nicht zu Ende ist. Das bedeutet, dass die Kennzahlen, also die KPIs, sich entsprechend verändern müssen. Ich glaube nicht, dass es zu einem Abbau der Mitarbeiterzahl führt, aber zu einer strukturellen Veränderung der Mitarbeiterschaft. Wahrscheinlich wird Technologie für uns wichtiger, und wir brauchen dann entsprechend ausgebildete Leute. Auf Kundenseite ist es nach wie vor wichtig, dass man bei uns Menschen hat auf der Gegenseite. Daher denke ich nicht, dass wir weniger Mitarbeiter haben in zehn Jahren. Wir werden viel grösser sein.
Wie meinen Sie das?
Das Geschäft pro Mitarbeiter dürfte einiges grösser sein.
Haben Sie Schwierigkeiten, junge Leute als Kunden zu gewinnen?
Da gibt es drei verschiedene Bereiche. Das eine ist der Generationenwechsel. Wenn Vermögen an die nächste Generation übergeht, begleiten wir Familien oft schon lange vorher in der Nachlassplanung. Das gelingt uns gut, und so lernen wir auch die Erbinnen und Erben kennen. Das Zweite: In der Vorsorge können wir unser Netzwerk im C-Level-Bereich verbreitern. Das sind Leute, die sich im Vermögensaufbau befinden und typischerweise zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Bei den Leuten unter 40 Jahren ist es tatsächlich etwas schwieriger. Aber es gibt seit etwa 20 Jahren eine Start-up-Kultur in der Schweiz, die ich ermutigend finde. In diesem Bereich sind wir durchaus aktiv, auch über Partner.
Sie haben im Vorgespräch die «fantastischen Zeiten» für junge Leute erwähnt. Das müssen Sie erklären.
Es sind vor allem fantastische Zeiten für Leute, welche die Chancen, die sich heute ergeben, von Grund auf packen wollen. Ich meine die Möglichkeiten mit der technologischen Revolution der künstlichen Intelligenz, aber auch mit den neuen Branchen, die immer wichtiger werden, sei es KI, die Agent-Thematik, Space oder Energie. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
Haben wir auch fantastische Zeiten zum Investieren?
Wir hatten sicher viele Jahre gute Anlagejahre. Und ja, es sind fantastische Zeiten. Es bestehen gleichzeitig gewisse Gefahren, ich rede von «sterbenden Imperien». Neue Imperien sind eher technologischer Natur, sterbende sind anderswo. Das Schutzversprechen der Amerikaner zum Beispiel ist vorbei. Und wir sehen auch, dass Staaten immer mehr Aufgaben übernehmen sollten und gleichzeitig mit der Finanzierung immer grössere Schwierigkeiten haben. Die Staatsfinanzen, insbesondere in der westlichen Welt, kommen an eine Grenze.
Was heisst das für Investierende?
Man sollte die Kategorie der sterbenden Imperien meiden, weil die ihr Geld strecken müssen. Ob es dort zu Finanzrepression kommt oder ob irgendwelche Zinskontrollen erfolgen, wird man sehen. Aber für uns heisst das eben: keine Dollar- und keine Euro-Staatsanleihen im Portfolio für Schweizer Anleger. Was wäre zum Beispiel, wenn die Amerikaner auf einmal sagen würden: «Wir zahlen nicht mehr 5 Prozent Zins, wir zahlen jetzt nur noch 0,5 Prozent Zins»? Was machen Sie dann? Klagen Sie gegen die Amerikaner? Kaum.
Aber wie ist das tatsächliche Investitionsverhalten Ihrer Kunden derzeit?
Die grosse Überraschung ist grundsätzlich schon: Diejenigen Leute, die wir bereits länger als Kunden haben, sind sehr gelassen. Wir hatten doch relativ viele Ereignisse in den letzten Jahren und starke Bewegungen an den Märkten. Wobei man sagen muss, dass wir eher ein Realwerte-Haus sind: Das sind Aktien, Infrastrukturanlagen und Edelmetalle. Die Frage der Leute ist auch immer: Ist KI eine Blase? Für mich ist das eine Blase. Nicht die Technologie an sich, aber an der Börse geht man davon aus, dass man alles so bewertet, als ob es das nächste Google werde. Wir raten daher, dass man beim KI-Thema nicht übermässig exponiert ist. Seit über einem Jahr raten wir auch, eher gleichgewichtete Portfolios als kapitalisierungsgewichtete Portfolios zu halten. Seit einem Jahr hat sich das bewährt. Und ich glaube, das bleibt auch für das neue Jahr richtig.
Können Sie ein Beispiel geben?
Die simple Aussage wäre: Ein «Equal-Weight S&P 500» dürfte besser sein als ein «Market-Cap S&P 500». Technologie und Energie sind sicher Themen, die man in den USA machen muss. Aber bei vielen anderen Themen muss das nicht unbedingt sein.
Wie müsste ein Portfolio für 2027 typischerweise zusammengestellt sein?
Das ist individuell natürlich sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es ist ratsam, jetzt etwas Wartegeld zu halten, insbesondere aufgrund der Zinssituation. Diese wird meiner Meinung nach noch etwas unterschätzt. Nominalanlagen: Ja. So wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig, und als Schweizer in Schweizer Franken halten, kurz- bis mittelfristig. Aktien: Ja, das ist bei uns das Schwergewicht. In der Tendenz lieben wir Dividenden vor Zinsen. Und Dividendenperlen mögen wir sehr gerne. Man kann das auch etwas ergänzen mit gewissen Zukunftsthemen, sei das eben Nuclear, Space oder Physical AI. Wir selbst diversifizieren das noch etwas breiter: Wir sind immer noch aktiv in alternativen Anlagen. Dazu dann auch etwas Immobilienaktien und Edelmetalle.
Christoph Reichmuth, lic. oec. HSG und Chartered Financial Analyst (CFA), arbeitete nach dem Studium kurz bei der Credit Suisse, bevor er mit seinem Vater Karl Reichmuth als 27-Jähriger Reichmuth & Co. Privatbankiers gründete. Bei der Bank nahm er die Rollen als CEO und Anlagechef ein, seit 2025 ist er deren Verwaltungsratspräsident. Reichmuth hält verschiedene Verwaltungsrats- und Stiftungsmandate, unter anderem bei PensExpert.