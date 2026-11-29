Aber wie ist das tatsächliche Investitionsverhalten Ihrer Kunden derzeit?

Die grosse Überraschung ist grundsätzlich schon: Diejenigen Leute, die wir bereits länger als Kunden haben, sind sehr gelassen. Wir hatten doch relativ viele Ereignisse in den letzten Jahren und starke Bewegungen an den Märkten. Wobei man sagen muss, dass wir eher ein Realwerte-Haus sind: Das sind Aktien, Infrastrukturanlagen und Edelmetalle. Die Frage der Leute ist auch immer: Ist KI eine Blase? Für mich ist das eine Blase. Nicht die Technologie an sich, aber an der Börse geht man davon aus, dass man alles so bewertet, als ob es das nächste Google werde. Wir raten daher, dass man beim KI-Thema nicht übermässig exponiert ist. Seit über einem Jahr raten wir auch, eher gleichgewichtete Portfolios als kapitalisierungsgewichtete Portfolios zu halten. Seit einem Jahr hat sich das bewährt. Und ich glaube, das bleibt auch für das neue Jahr richtig.