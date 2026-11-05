Eigentumswohnungen in Deutschland haben sich erstmals seit mehr als zwei Jahren verbilligt. Die Preise sanken im Sommer-Quartal um 0,2 Prozent zum Vorjahr, ‌wie ⁠des Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Donnerstag mitteilte. Dies sei das erste Minus ⁠seit Frühjahr 2024. Gegenüber dem Vorquartal legten die Preise für Eigentumswohnungen zwar um 0,5 Prozent zu. ‌Dies reichte jedoch nicht aus, um einen Rückgang vom ‌Herbst 2025 auszugleichen. Der Index basiert auf ​notariell beurkundeten Verkaufspreisen.