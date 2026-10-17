Hettlingen ZH bestimmt gerne mit

Blickt man auf die Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern, erzielt das zürcherische Hettlingen den Spitzenwert. In den letzten drei Jahren gingen dort im Schnitt 65 Prozent der Stimmbürger an die Urne. Das ist fast doppelt so viel wie in Spreitenbach. Woher diese hohe Stimmbeteiligung stammt, kann man in Hettlingen nicht genau sagen. Gemeindeschreiber Matthias Kehrli (52) nennt gegenüber Blick mögliche Faktoren: «Die Bevölkerungsstruktur könnte eine Rolle spielen, etwa der hohe Anteil an Personen mit selbstbewohntem Wohneigentum.»