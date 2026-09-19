Der Schweizer Wohnungsmarkt stand in den letzten Jahren stark unter Druck. Die Bevölkerung wuchs stetig, während die Wohnungsproduktion eine Talsohle erreichte. So schlug das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Mittwoch einmal mehr Alarm: Die Lage auf dem Schweizer Wohnungsmarkt habe sich 2025 und im ersten Halbjahr 2026 weiter verschärft. «Besonders betroffen sind Wohnungssuchende mit tiefer und mittlerer Kaufkraft», heisst es weiter.