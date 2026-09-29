Die Untersuchung der Finma war von dem hohen Kreditabschreiber von Julius Bär auf die Darlehen an den gescheiterten Immobilienkonzern Signa des österreichischen Investors René Benko im Jahr 2024 ausgelöst worden. Die Bank musste damals Kredite über mehr als 600 Millionen Franken abschreiben. In einer zusätzlichen Untersuchung ging es um Geschäftsbeziehungen mit russischen «politisch exponierten Personen» (PEP).