Über dem Haupteingang der Madrider U-Bahn-Station Sol hängt ein riesiges Banner mit dem lächelnden Antlitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez. Nur wenige Wochen zuvor bildete sich hier das Zentrum einiger der grössten Proteste, die Spanien in dieser Generation erlebt hat.
Oberhalb des Bahnhofs machten Demonstranten ihrem Ärger über die Politik und deren Versagen bei der Bewältigung der Wohnungskrise Luft. Sie ist zum Symbol für die allgemeine Unzufriedenheit über hohe Lebenshaltungskosten und Ungleichheit im Land geworden. Unter der Erde teilten viele Pendler den Frust. Viele von ihnen können mit ihren Löhnen geradeso die Miete zahlen - und jetzt kommen auch noch Verspätungen auf dem Arbeitsweg hinzu.
Das Protestcamp ist inzwischen verschwunden, nachdem die Polizei es geräumt hat. Doch der Unmut, der die Menschen dorthin trieb, ist geblieben. Am Sonntag können die spanischen Wähler darüber abstimmen, nachdem Sánchez vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hat.
Die Stimmung in grossen Teilen der Bevölkerung steht im Kontrast zu dem Bild, das Spanien auf dem Papier abgibt. Das Land scheint wie ein wirtschaftliches Vorbild: Die Wirtschaft wächst mehr als doppelt so schnell wie die Eurozone, das Haushaltsdefizit sinkt und die Arbeitslosigkeit geht zurück. Erst in diesem Monat bezeichnete ING Spanien als «Comeback Kid».
Doch so beeindruckend die Zahlen auch sein mögen: Sie spiegeln die Realität vieler Spanier nicht wider. Das gilt vor allem für die jüngere Generation, deren Alltag von Sorgen über Geld, den Arbeitsplatz und die Zukunft geprägt ist.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wohnungsfrage. Die Immobilienpreise sind etwa doppelt so schnell gestiegen wie die Löhne junger Arbeitnehmer. Zwei Drittel der Erwachsenen unter 34 Jahren leben noch bei ihren Eltern.
Als wäre der schwierige Alltag nicht genug, wurde das Land von einer Reihe von Katastrophen erschüttert. Dazu gehören schwere Zugunglücke mit mehr als 100 Todesopfern, Waldbrände im Sommer sowie durch den Klimawandel verstärkte Stürme und Sturzfluten, die Häuser und Unternehmen zerstörten.
«Sie sollten uns schützen, aber sie haben uns als selbstverständlich betrachtet. Sie haben nur ihre eigenen Interessen und die Interessen der Menschen mit Geld verteidigt», sagte Salomé Iglesias, eine 21-jährige Politikstudentin, während sie in der Nähe des Bahnhofs Sol auf eine Freundin wartete. «Die Regierung hat immer wieder Fehler gemacht.»
Iglesias arbeitet neben ihrem Studium in verschiedenen Nebenjobs und lebt bei ihren Eltern im Zentrum von Madrid. Sie kann es sich nicht leisten, auszuziehen, und hält das System für kaputt. Zur Wahl am 29. November will sie nicht gehen.
Kampf gegen die Krise
Sánchez rief die Neuwahl aus, nachdem ein Versuch gescheitert war, Notmassnahmen gegen die Wohnungskrise zu verabschieden.
Seine Partido Socialista lag in den meisten Umfragen hinter der Mitte-Rechts-Partei Partido Popular von Alberto Núñez Feijóo. In den vergangenen Tagen hat sich der Abstand allerdings verringert.
Sánchez steht zudem wegen Korruptionsverfahren gegen Verbündete und Familienmitglieder unter Druck. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Bewältigung einer Migrationskrise, nachdem im Sommer Zehntausende Menschen illegal in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangten.
Wie auch in anderen Teilen Europas kämpft Sánchez zudem mit einer wachsenden Unterstützung für Rechtsaussen. Vox konnte mit seiner einwanderungskritischen Plattform von der Situation in Ceuta und einem starken Anstieg der Ankünfte auf den Kanarischen Inseln profitieren.
Die Partei stellt dabei Verbindungen zwischen Migration und anderen Problemen wie Gesundheitsversorgung, niedrigen Löhnen und dem Wohnungsmangel her.
Feijóo hat zwar nicht erklärt, dass er eine Koalition mit Vox bilden würde. Umfragen zeigen jedoch, dass beide Parteien gemeinsam über eine komfortable Mehrheit im Parlament verfügen würden.
Empörung über Zwangsräumung
Die Unzufriedenheit über die Lebenshaltungskosten hat in diesem Jahr zu mehreren Streiks von Bahnmitarbeitern, Ärzten und Lehrern geführt. Im September verschärfte sich der Protest nach der Zwangsräumung von Maria del Carmen Abascal, einer 87-jährigen Frau, die sich eine Mieterhöhung nicht leisten konnte. Abascal starb wenige Tage später.
«Ihr Fall war so eindeutig, dass sich jeder in ihre Lage versetzen konnte - eine pensionierte, schutzbedürftige Frau, die ihre Miete immer bezahlt hatte und deren Leben hinter dem Gewinn eines Unternehmens zurückstehen musste», sagte Valeria Racu, Sprecherin der Mieterorganisation Sindicato de Inquilinas, die Abascal vertreten hatte.
Die Organisation rief zu den Protesten auf, aus denen das Camp auf dem Platz Puerta del Sol hervorging. Später setzte sie sich für einen landesweiten Arbeitsausstand ein, der von Gewerkschaften unterstützt wurde und schliesslich im ersten Generalstreik seit 2012 mündete.
Sánchez hat wiederholt auf das starke Wirtschaftswachstum des Landes verwiesen und Spanien in seinem Rückblick auf 2025 als «eine der wohlhabendsten Volkswirtschaften des Westens» bezeichnet.
Tatsächlich befindet sich das Land in einer deutlich besseren Lage im Vergleich zur Zeit nach 2008, als der Zusammenbruch des Immobilienmarkts Bankenrettungen, Rezessionen und Sparmassnahmen mit sich brachte. Viele Menschen haben jedoch das Gefühl, vom Aufschwung nicht zu profitieren. Die Wohnungsprobleme verstärken diesen Eindruck.
Nach Angaben der Madrider Denkfabrik Fedea fallen fast 2 Millionen zusätzliche Haushalte unter die Armutsgrenze, sobald ihre Mietzahlungen berücksichtigt werden.
«Wenn man sich die gesamtwirtschaftlichen Zahlen und das Wachstum ansieht, geht es Spanien gut», sagte Pablo Muylle, Ökonom bei ING in Belgien und Mitautor der Studie, in der Spanien als «Comeback Kid» bezeichnet wurde. «Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass ein Durchschnittsbürger die Vorteile tatsächlich spürt.»
Mindestlohn
Die Regierung hat Massnahmen ergriffen, um Menschen mit niedrigen Einkommen zu unterstützen. Der Mindestlohn stieg zwischen 2018 und 2024 um 54 Prozent und soll Anfang kommenden Jahres erneut angehoben werden.
Die mittleren Löhne sind jedoch deutlich weniger stark gestiegen. Viele Arbeitnehmer haben daher nicht das Gefühl, dass sich ihr Lebensstandard verbessert.
Ein erheblicher Teil des spanischen Wachstums wurde durch Einwanderung getragen, wodurch die Wohlstandsgewinne auf mehr Menschen verteilt werden. Zwischen 2021 und 2024 betrug die Nettozuwanderung mehr als 2 Millionen Menschen.
Die spanischen Haushalte sind real und pro Kopf nur etwa 11 Prozent wohlhabender als vor zwei Jahrzehnten. Das entspricht etwa der Hälfte des durchschnittlichen Zuwachses in der EU.
«Spanien funktioniert nicht mehr», sagte der Vox-Abgeordnete José María Figaredo diesen Monat bei einer Fernsehdebatte. «Unbezahlbarer Wohnraum, ein kaputtes Bildungssystem und selbst ein oder zwei Jobs garantieren nicht, dass man über die Runden kommt.»
Ein Problem besteht darin, dass der Wohnungsbau mit dem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum nicht Schritt gehalten hat. Nach 2008 brach die Bautätigkeit ein und hat sich seitdem nicht vollständig erholt. Der für die Wirtschaft wichtige Tourismus verschärft den Wohnungsmangel zusätzlich, da immer mehr Immobilien in Ferienunterkünfte umgewandelt werden.
Alle grossen spanischen Parteien haben in ihren Wahlprogrammen Vorschläge zur Ankurbelung des Wohnungsbaus. Experten befürchten jedoch, dass Wahlversprechen und kurzfristiges Denken zulasten sinnvoller langfristiger Lösungen gehen werden.
Diese Frustration beschränkt sich nicht nur auf die Wohnungspolitik. Die Liberalisierung des Hochgeschwindigkeitszugverkehrs brachte neue Anbieter und niedrigere Preise. Die Infrastruktur hielt mit dem gestiegenen Verkehrsaufkommen jedoch nicht Schritt.
Der Ausbau erneuerbarer Energien hat Spanien vor hohen Strompreisen geschützt. Ein grossflächiger Stromausfall im Jahr 2025 warf allerdings Fragen zu Betriebsabläufen und Infrastruktur auf.
‘Nos quedamos’
Mit der Verschärfung der Wohnungskrise hat sich die Mitgliederzahl des Sindicato de Inquilinas in diesem Jahr verdreifacht.
Anfang dieses Monats veranstaltete die Organisation eine Versammlung in einem Kulturzentrum in Carabanchel. Das traditionelle Arbeiterviertel Madrids hat sich inzwischen zu einem Standort für Kunstgalerien, Designschulen und Musikstudios entwickelt.
Die 57-jährige Paloma Díaz berichtete, wie sie mit einer als «Nos quedamos» - «Wir bleiben» - bezeichneten Strategie um ihre Wohnung kämpfte. Das Gebäude war verkauft worden und die neuen Eigentümer wollten sämtliche Bewohner zum Auszug bewegen.
Díaz, eine Tänzerin und Choreografin aus Sevilla, hielt sich fast zwei Jahre in der Wohnung und zahlte weiterhin ihre monatliche Miete von 750 Euro.
Im Februar gab sie schliesslich auf und zog in ein kleines Studio in Carabanchel, für das sie nun 1000 Euro im Monat bezahlt.
«Seit der Pandemie klebt die Regierung nur Pflaster auf das Problem», sagte Díaz. «Man fühlt sich einfach furchtbar, wenn Millionäre und Touristen einen aus der eigenen Wohnung verdrängen.»
(Blooomberg/cash)