Oberhalb des Bahnhofs machten Demonstranten ihrem Ärger über die Politik und deren Versagen bei der Bewältigung der Wohnungskrise Luft. Sie ist zum Symbol für die allgemeine Unzufriedenheit über hohe Lebenshaltungskosten und Ungleichheit im Land geworden. Unter der Erde teilten viele Pendler den Frust. Viele von ihnen können mit ihren Löhnen geradeso die Miete zahlen - und jetzt kommen auch noch Verspätungen auf dem Arbeitsweg hinzu.