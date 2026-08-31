Angetrieben ‌wurde ⁠die nach China und Japan drittgrösste Volkswirtschaft Asiens von einem Investitionsboom, ⁠starker Industrieproduktion sowie solider Konsumnachfrage, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Von ‌Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem ‌Plus von 7,1 Prozent gerechnet, ​die indische Zentralbank mit sieben Prozent. So legten die privaten Investitionen um fast zwölf Prozent zu, nach 5,8 Prozent vor Jahresfrist. Von Januar bis März war die indische Wirtschaft um 8,6 ‌Prozent gewachsen.