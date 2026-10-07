Inflation auf dem Vormarsch

Laut Notenbankchef Malhotra ​gibt es Anzeichen für eine Ausweitung des Preisdrucks: «Es ist offensichtlich, dass die Inflation und die Inflationsaussichten nicht mehr ‌so günstig sind wie im vergangenen Jahr», betonte er. Die Inflation (CPI) stieg im August auf 4,8 Prozent und lag damit den dritten Monat in Folge über dem mittelfristigen Ziel der ​Zentralbank von ​vier Prozent. Höhere Preise für Kraftstoffe und ⁠Lebensmittel wirken sich dabei zunehmend auf die gesamte Wirtschaft ​aus. «Es wird erwartet, dass die ⁠Gesamtinflation in den kommenden drei Quartalen im Durchschnitt bei fast 5,8 Prozent liegen wird», sagte ‌Malhotra. In diesem Umfeld sei eine Neuausrichtung des Leitzinses unerlässlich.