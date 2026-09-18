Dem Nahrungsmittelkonzern werden Verstösse bei Produktangaben und Qualitätsstandards von Säuglingsnahrung vorgeworfen, wie die Behörde in einem Beitrag in den sozialen Medien mitteilte. Die Aktie von Nestle India gab nach der Ankündigung um 2,5 Prozent nach. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.
Die FSSAI hatte Säuglingsnahrungsprodukte und Werbematerialien auf E-Commerce-Plattformen untersucht. Dabei stellte die Behörde fest, dass die Angaben für die Produkte «NAN Excella Pro Stage 1» und «Lactogen Pro 1» nicht den Vorschriften für die Vermarktung von Babynahrung entsprachen. Zudem ergaben Tests, dass eine Probe einer Folgemilch einen unzureichenden Gehalt an Biotin aufwies. Ein Referenzlabor bestätigte den Angaben zufolge, dass die gesetzlichen Anforderungen für Säuglingsnahrung nicht erfüllt wurden.
Die Massnahme der FSSAI erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter Kontrollen in Indien. Die dortigen Behörden haben in den vergangenen Jahren die Überwachung von Lebensmittelsicherheitsstandards, Produktkennzeichnungen und Werbeversprechen deutlich intensiviert. Dies betrifft insbesondere verpackte Lebensmittel und Produkte für die Säuglingsernährung.
(Reuters)