Die FSSAI hatte Säuglingsnahrungsprodukte und Werbematerialien auf E-Commerce-Plattformen untersucht. Dabei stellte die Behörde ‌fest, dass die Angaben für die Produkte «NAN Excella Pro Stage 1» und «Lactogen Pro 1» nicht den ​Vorschriften für die Vermarktung von Babynahrung entsprachen. ​Zudem ergaben Tests, dass eine ​Probe einer Folgemilch einen unzureichenden Gehalt an Biotin aufwies. ‌Ein Referenzlabor bestätigte den Angaben zufolge, dass die gesetzlichen Anforderungen für Säuglingsnahrung nicht erfüllt wurden.