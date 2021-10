Goldman Sachs (GS) erhöht das Kursziel für ABB auf 48 von 45 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Derzeit notiert die Aktie bei rund 31 Franken. Einen Kurs von 48 Franken verzeichnete die ABB-Aktie zuletzt Anfang des Jahres 2000. Zwischendurch, nämlich im Oktober 2002, sackte der Titel bis auf 1,12 Franken ab.

GS nimmt die Anpassung basierend auf ihren aktualisierten Schätzungen vor, schreibt Analystin Daniela Costa im Vorfeld der Quartalszahlenvorlage (am 21. Oktober). Zudem verlängert sie den Bewertungszeitraum um drei Monate.

Der Auftragseingang dürfte im dritten Quartal um etwa 6 Prozent höher als die Konsenserwartungen ausfallen, obwohl die Gewinn- und Verlustrechnung im Grossen und Ganzen durch Halbleiterknappheit und andere Engpässe beeinträchtigt worden sein dürfte.

Diesen Gegenwind erachtet die Analystin allerdings als vorübergehend. Und so dürften höher als erwartete Aufträge für das Gesamtjahr 2021 sowie höhere Investitionserwartungen die Konsenserwartungen für 2022 und 2023 nach oben treiben. Auch dürfte sich die Nachfrage aufgrund der derzeitigen Engpässe in der Lieferkette und bei den Rohstoffen in den beiden Jahren beschleunigen, so Costa.

(cash/AWP)