Die australische Firma mit dem Namen Spoutvac habe zuletzt einen Jahresumsatz von 25 Millionen australische Dollar generiert, teilte Bucher am Mittwoch mit. Dies entspricht knapp 17 Millionen Franken.

Spoutvac mit Sitz in der Stadt Bendigo in der Region Melbourne war laut den Angaben bisher in Privatbesitz. Allen 35 Mitarbeitern werde eine Stelle angeboten.

Spoutvac wird Teil der Bucher-Sparte Municipal, welche gemäss Mitteilung bereits Marktführer für Kehrfahrzeuge, Müllsammelfahrzeuge und Müllpresscontainer in Ozeanien ist.

(AWP)