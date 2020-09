Nachdem Burckhardt bereits 2016 einen Anteil von 60 Prozent erworben hat, sollen nun auch die übrigen 40 Prozent zugekauft werden. Dazu sei eine Absichtserklärung unterschrieben worden, teilte BC am Montag mit. Man verfüge seit Mai 2020 über das Recht, die Call Option über die restlichen 40 Prozent an Shenyang Yuanda Compressor auszuüben.

Refinanzierung über Bond

Der Vollzug der Transaktion ist für November 2020 geplant. Finanzielle Angaben zum Kaufpreis werden wie schon 2016 keine gemacht. BC plant aber für die Refinanzierung des Kaufs die Emission einer Erstanleihe am Schweizer Kapitalmarkt.

Shenyang Yuanda Compressor beschäftigt rund 650 Mitarbeitende in China und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 100 Millionen Franken. Ende September ist wie geplant ein neues Werk in Shenyang in Betrieb genommen worden, das die beiden bisherigen Standorte ersetzt.

Laut der Mitteilung konnte BC seit der Beteiligung an Shenyang Yuanda weitere Marktsegmente erschliessen und das Produktportfolio ausbauen.

Gleichzeitig mit der Transaktion bestätigt BC die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2020/21. Demnach wird bei stabilen Gewinnmargen mit einem Umsatz von über 650 Millionen Franken gerechnet.

(AWP)