Am Morgen hatte das Unternehmen die Verlängerung des Vertrags mit Nestlé für die Herstellung von Nespresso-Kapseln bekanntgegeben, was in Marktkreisen sehr wohlwollend aufgenommen wird. Bis um 10:05 Uhr legen die Dätwyler-Aktien bei allerdings noch bescheidenem Handelsvolumen um 1,4 Prozent auf 260,50 zu, was gleichzeitig einem neuen Allzeithoch entspricht. Der Gesamtmarkt (SPI) steht gleichzeitig 0,6 Prozent höher.

Die Dätwyler-Aktie befindet sich seit Mitte März und dem Beginn der Gegenbewegung als Reaktion auf den Corona-Einbruch auf Steigflug und markiert seit Oktober stetig neue Allzeithochs, das letzte am Vortag bei 257 Franken. Das Unternehmen zählt zu den Corona-Profiteuren, zumindest die Division Healthcare Solutions. Diese stellt unter anderem komplexe Dichtungslösungen etwa für vorgefüllte Spritzen, Verschlüsse für Flaschenbehälter für Medikamente oder andere Komponenten für die Blutentnahme oder für Kartuschen her. Bereits im vergangenen Juni hatte Dätwyler begonnen, sich auf die erhöhte Nachfrage nach Impfstoff-Verpackungskomponenten vorzubereiten.

Der Vertrag mit Nespresso stützt nun die Division Industrial Solutions. Er wurde um immerhin zehn Jahre bis 2030 verlängert und umfasst die Produktion von Kapseln und Dichtungen für mehrere Kaffee-Produktlinien. Dätwyler stellt bereits seit 2006 Kaffeekapseln für die Nestlé-Gesellschaft her.

(AWP)