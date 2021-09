Huber+Suhner sei darüber informiert worden, dass Metrohm ihre Beteiligung von 10,6 Prozent im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens vollständig am Markt veräussert habe, teilte das Herisauer Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Die Metrohm AG mit Sitz ebenfalls in Herisau ist ein Industrieunternehmen, das vor bald 80 Jahren durch Bertold Suhner gegründet wurde. Es habe Huber+Suhner während Jahrzehnten als verlässlicher und langfristig orientierter Kernaktionär begleitet, heisst es in der Mitteilung.

Man verfüge nach dem Verkauf der Beteiligung durch Metrohm aber weiterhin über ein starkes Kernaktionariat, schreibt Huber+Suhner weiter. Neben einer Reihe von langjährigen Aktionären unterhalb der Meldeschwelle von 3 Prozent gehörten dazu insbesondere die EGS Beteiligungen AG mit 9,2 Prozent, Silvia Hoffmann-Suhner mit 6,2 Prozent sowie die HUWA Finanz- und Beteiligungs AG mit einem Anteil von 3,2 Prozent.

Huber+Suhner hat in der Meldung keinen Verkaufspreis genannt. Der Bookrunner Credit Suisse hat allerdings am Vorabend kurz vor Abschluss der Transaktion von einem Mindest-Verkaufspreis pro Aktie von 75,00 Franken gesprochen, dies bei einem Dienstags-Schlusskurs von 84,40 Franken. Bei einem Verkaufspreis von 75 Franken würde Metrohm mit ihren gut 2,1 Millionen Aktien insgesamt rund 161 Millionen Franken erhalten.

Gemäss Bookrunner CS soll die Transaktion am (heutigen) Mittwoch (8.9.) über die Bühne gehen, die Liberierung wäre dann am 10.9..

(AWP)