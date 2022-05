Das Angebot für Ambuja Cements und ACC umfasse 4,5 Milliarden Dollar an Eigenkapital des indischen Konzerns und 2,5 Milliarden Dollar von ungenannten Finanzinvestoren, wie JSW Chairman Sajjan Jindal der Zeitung "Financial Times" (Dienstagsausgabe) sagte. Das indische Konglomerat mit Aktivitäten von Zement bis Metallen wolle eine Beteiligung von 63 Prozent an Ambuja erwerben, hiess es weiter.

Holcim hat sich in den vergangenen Jahren bereits von einer Reihe von Zement-Tochtergesellschaften in Schwellenländern getrennt. Im Gegenzug ist das Unternehmen dabei, sich in weniger klimaschädlichen Bereichen der Baubranche mit Zukäufen zu verstärken. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" hatte vergangenen Monat berichtet, dass das Konglomerat Adani Group des indischen Milliardärs Gautam Adani ebenfalls über einen Kauf von Ambuja verhandle. JSW Group, Holcim, Ambuja Cements und ACC reagierten vorerst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

(Reuters)