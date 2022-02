Der Umsatz legte damit gegenüber 2020 um 25 Prozent zu, wie Montana Aerospace am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen hatte zuletzt einen Umsatz von rund 750 Millionen in Aussicht gestellt.

Vor allem im Schlussquartal habe die Gesellschaft einen Rekordumsatz erzielt, der massgeblich auch zur Jahresentwicklung beigetragen habe. So seien alle Geschäftsbereiche gewachsen, heisst es. Der kleinste Geschäftsbereich E-Mobilität hat laut Mitteilung ein Umsatzplus von 46 Prozent erzielt, gefolgt vom Energiesektor, in dem die Erlöse um 42 Prozent zunahmen. Mit einem Plus von 9 Prozent wuchs die Luftfahrt am langsamsten.

V-förmige Erholung 2021

Nachdem die Covid-19-Pandemie gerade in der Luftfahrt und E-Mobilität 2020 ihre deutlichen Spuren hinterlassen hatte, sei es im vergangenen Jahr in beiden Geschäftsbereichen zu einer "V-förmigen Erholung" gekommen, so Montana Aerospace. Der Energiesektor wiederum habe dank einer konstanten weltweiten Nachfrage 2021 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen.

Mit Blick auf die Profitabilität heisst es, dass der EBITDA 2021 gegenüber dem Vorjahr zweistellig gewachsen sei - allerdings bereinigt um einmalige und nicht-operative Effekte - vor allem um Kosten rund um den Börsengang.

Für 2022 rechnet das Management mit einem weiteren besonderen Jahr und dass man den Erfolgskurs weiter fortsetzen kann. So dürften sich dieses Jahr laut Mitteilung die Marktanteilsgewinne der letzten Jahre erstmals deutlich im Umsatz niederschlagen. "Zusammen mit dem geplanten Abschluss und der Integration der letzten beiden grossen Transaktionen - dem Kauf von ASCO Industries und São Marco - wird dies Montana Aerospace in die Lage versetzen, den Umsatz im Vergleich zu 2020 nahezu zu verdoppeln", heisst es in der Mitteilung. Grob geschätzt rechne man mit einem Umsatz von bis zu 1,1 Milliarden Euro.

Die geprüften Finanzzahlen für 2021 sowie der Jahresbericht 2021 werden am 04. April 2022 veröffentlicht.

(AWP)