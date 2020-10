Schindler liefert insgesamt 74 Rolltreppen des Typs "Schindler 9300" für die Modernisierung der Terminals 1 und 2 des Flughafens in der Hauptstadt Riad. Der Auftrag am Royal Terminal des King Khalid International Airport (KKIA) soll bis 2022 abgeschlossen werden. Angaben zum Auftragsvolumen macht Schindler in der Mitteilung vom Dienstag keine.

Schindler sei seit 1957 in Saudi-Arabien tätig und habe die Präsenz im letzten Jahrzehnt erheblich erweitert, heisst es weiter. So wurde Saudi Elevator übernommen und mit der Olayan Group eine Partnerschaft eingegangen. Und kürzlich habe Schindler einen Auftrag für die Lieferung von vertikalen Mobilitätslösungen in der Pilgerstadt Mekka gewonnen.

(AWP)