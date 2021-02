Mit der Übernahme ergänze Sika sein Produktportfolio sowie die geografische Präsenz, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Kreps verfügt den Angaben zufolge über Produktionsstandorte in Sankt Petersburg und Jekaterinburg. Das sind zwei Regionen, in denen Sika bislang nicht mit einer eigenen Fertigung vertreten war. Die beiden Fabriken produzierten eine breite Palette an Mörtelprodukten für den Innen- und Aussenausbau.

(AWP)