Der Auftragswert beträgt bis zu 240 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zunächst, in einem ersten Abruf, bestelle die ÖBB fünf Züge im Wert von rund 60 Millionen Euro, heisst es weiter. Die ersten Fahrzeuge sollen bis spätestens Mitte 2024 in den Einsatz kommen.

Die Fahrzeuge sind sowohl für Interventionen in den drei neuen Basistunneln Koralm, Semmering und Brenner, als auch als Ersatz der ersten Generation von Lösch- und Rettungszügen der ÖBB vorgesehen, so Stadler weiter. Sie können auf dem gesamten Streckennetz der ÖBB verkehren.

(AWP)